Gökhan kaptan

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Prodüktörlüğünü Bora Uzer'in üstlendiği şarkının sözleri Ozan Turgut'a, müziği ise Gökhan Türkmen'e ait.
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