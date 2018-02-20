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Gökhan kaptan

Gökhan kaptan
Gökhan Türkmen, önceki gün 'Lafügüzaf' şarkısını beğeniye sundu. Şarkının klibi Damla Yolaç yönetmenliğinde Yalova Tersanesi'nde çekildi.


Prodüktörlüğünü Bora Uzer'in üstlendiği şarkının sözleri Ozan Turgut'a, müziği ise Gökhan Türkmen'e ait.
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