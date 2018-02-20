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Aleyna’nın gurur günü

Aleyna’nın gurur günü
Genç popçu Aleyna Tilki, başarıya doymuyor. Tilki'nin geçtiğimiz yıla damgasını vuran şarkısı 'O Sen Olsan Bari', bugüne kadar YouTube'da 300 milyon kez tıklandı. Sevincini instagram'da paylaşan popçu, "Bu gurur ülkemizin" dedi.
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