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Action ikizler

Action ikizler
Adrenalin tutkunu Elif ile Ayşe Boyner'in önceki günkü durağı Anadolu'nun 3. yüksek zirvesi olan Süphan Dağı'ydı. 4 bin 58 metre uzunluğundaki dağa tırmanan ikizler, geceyi zirvedeki çadırda geçirdi.
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