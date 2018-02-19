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'Şahan'e partner

6 için hazırlık yapan , gözünü eşine dikti. Yeni filmi için ilk teklifi Gökbakar’a yapan komedyen, “Senin karşında gülmekten oynayamam” cevabı aldı. Pes etmeyen Şahan, eşini ‘dişi İvedik’ yapmakta kararlı

Şahane partner
İzlenme rekorları kıran 'Recep İvedik' serisinin 6.'sını çekeceğinin müjdesini veren Şahan Gökbakar'a şahane partner… Gökbakar, önceki gün son filmi 'Kayhan'ın halk gösterimi için İzmir'deydi. Komedyen, ara vermeden yeni projeler için çalışmaya başladığını söyledi. 'Celal ile Ceren' filminin ikincisi için Ezgi Mola ile görüştüğünü belirten Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'la bir projede rol almayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise bombayı patlattı:


Örnek evlilikleriyle bilinen Şahan ile Selin Gökbakar, geçtiğimiz yıllarda 'Recep İvedik' kılığında verdikleri bu pozla sosyal medyaya damga vurmuştu.

UMUDUNU KAYBETMEDi
"Onunla aynı projede yer almayı çok isterim, zaten ona teklif ettim. 'Senin karşında oynayamam ben, gülerim' dedi. Ama yine de son kararını vermedi. O yüzden umutluyum." Ünlü komedyenin bu açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı. Daha önce İvedik'i evlendirip aile babası yapacağını söyleyen komedyenin bu sözleri Selin Gökbakar'ın 'dişi Recep İvedik' olabileceğini düşündürdü. Oyunculuğu bırakıp kendini ailesine adayan Hanım'ın ' 6'da oynama ihtimali de "Şahan, mutlu aile yaşantısını beyazperdeye aktaracak" dedirtti.
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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