'Şahan'e partner

Recep İvedik 6 için hazırlık yapan Şahan Gökbakar, gözünü eşine dikti. Yeni filmi için ilk teklifi Selin Gökbakar’a yapan komedyen, “Senin karşında gülmekten oynayamam” cevabı aldı. Pes etmeyen Şahan, eşini ‘dişi İvedik’ yapmakta kararlı
İzlenme rekorları kıran 'Recepİvedik' serisinin 6.'sını çekeceğininmüjdesini veren Şahan Gökbakar'aşahane partner… Gökbakar, önceki günson filmi 'Kayhan'ın halk gösterimi içinİzmir'deydi. Komedyen, ara vermedenyeni projeler için çalışmaya başladığınısöyledi. 'Celal ile Ceren' filminin ikincisiiçin Ezgi Mola ile görüştüğünü belirtenGökbakar, eşi Selin Gökbakar'la birprojede rol almayı düşünüp düşünmediğisorulduğunda ise bombayı patlattı:
Örnek evlilikleriyle bilinen Şahan ile Selin Gökbakar, geçtiğimiz yıllarda 'Recep İvedik' kılığında verdikleri bu pozla sosyal medyaya damga vurmuştu.
UMUDUNU KAYBETMEDi "Onunla aynı projede yer almayı çokisterim, zaten ona teklif ettim. 'Seninkarşında oynayamam ben, gülerim' dedi.Ama yine de son kararını vermedi. Oyüzden umutluyum." Ünlü komedyeninbu açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı.Daha önce İvedik'i evlendirip aile babasıyapacağını söyleyen komedyenin bu sözleriSelin Gökbakar'ın 'dişi Recep İvedik'olabileceğini düşündürdü. Oyunculuğubırakıp kendini ailesine adayan SelinHanım'ın 'Recep İvedik 6'da oynamaihtimali de "Şahan, mutluaile yaşantısını beyazperdeyeaktaracak" dedirtti.
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