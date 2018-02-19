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Kenan’dan gitar şovu

Kenan’dan gitar şovu
Eşi Beren Saat'in hamile olduğu iddia edilen Kenan Doğulu, önceki akşam Vadistanbul'daki Jolly Joker'de sahne aldı. Konserine gitar şovuyla başlayan Doğulu, sahnedeki performansıyla sevenlerini coşturdu. Popçu, konserde şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi.

Doğan SAVAŞ
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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