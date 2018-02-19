İsyan gözyaşı

Çocuk, kadın ve hayvanlara uygulanan şiddet olaylarına ünlü popçu Hadisede kayıtsız kalmadı. Yaşanan çirkin olaylara sosyal medyada tepkisini ortaya koyan Hadise'nin önceki akşamki konserinde de gündemi aynı konuydu. Kıbrıs Nuh'unGemisi Deluxe Hotel'de sahne alan popçu, konseri öncesinde verdiği röportajda Adana ve Antalya'da küçük çocuklara yapılan istismarı şu sözlerle kınadı:
Hadise, sahnede hayranlarıyla birlikte 3 yıl önce Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı da andı.
"Küçük çocuklaratecavüz eden adamlaryaşamasın. İdam geri gelsin. Hiçbir sanatçı arkadaşımız susmayacak. Aklımageldikçe, içim parçalanıyor. Bunu sadece sosyal medyada söylemekle yetinmeyeceğim. Bize erkeklerimizsahip çıkmayacaksa,büyüklerimiz sahipçıksın. Ellerinden geldiği kadar yasaları değiştirirler."
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