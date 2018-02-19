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İsyan gözyaşı

İsyan gözyaşı
Çocuk, kadın ve hayvanlara uygulanan şiddet olaylarına ünlü popçu Hadise de kayıtsız kalmadı. Yaşanan çirkin olaylara sosyal medyada tepkisini ortaya koyan Hadise'nin önceki akşamki konserinde de gündemi aynı konuydu. Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne alan popçu, konseri öncesinde verdiği röportajda Adana ve Antalya'da küçük çocuklara yapılan istismarı şu sözlerle kınadı:


Hadise, sahnede hayranlarıyla birlikte 3 yıl önce Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı da andı.

"Küçük çocuklara tecavüz eden adamlar yaşamasın. İdam geri gelsin. Hiçbir sanatçı arkadaşımız susmayacak. Aklıma geldikçe, içim parçalanıyor. Bunu sadece sosyal medyada söylemekle yetinmeyeceğim. Bize erkeklerimiz sahip çıkmayacaksa, büyüklerimiz sahip çıksın. Ellerinden geldiği kadar yasaları değiştirirler."

Aydın HAMZA
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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