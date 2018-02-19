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Gişe gururu

Gişe gururu
Cem Yılmaz, önceki akşam 6 yaşındaki oğlu Kemal ile Zorlu PSM'de objektiflere yansıdı. Baba-oğul birlikte 'Blue Man Group' adlı gösteriyi izledi. Ünlü komedyen, son filmi 'Arif V 216'nın 5 milyon barajını geçmesiyle ilgili sorulara "Gururluyuz, mutluyuz'' diye yanıt verdi.

Doğan SAVAŞ
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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