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Baba sevinç

Baba sevinç
Bulduğu her fırsatta soluğu çocuklarının yanında alan Emre Altuğ, önceki gün de kural bozmadı. Şarkıcı, Çağla Şıkel'le evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay'la Akmerkez'de keyifli bir gün geçirdi. Emre Altuğ, çocuklarına istedikleri oyuncakları alıp onları sevindirdi.


  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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