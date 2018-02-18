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İbo gitti düşmanlık bitti!

İbo gitti düşmanlık bitti!

İbrahim Kutluay'la evliyken hakkında tek kelime etmeyen , önceki gün Bebek'te kural bozdu. Şener, 16 yıldır düşman olduğu Akalın'la aynı mekanda karşılaştı. Demet Şener, çıkışta popçu için şöyle dedi:



"Arkadaşım değil ki neden selam vereyim! Kendisini görünce 'BÖH' olacak bir tepkim olamaz. 16 yıl geçti üzerinden bırakın. Hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız bir gün yoksunuz. Bunlar önemli, gerisi hikaye. Boşverin artık bunları."

AYDIN HAMZA

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