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Tutumlu Ferhat

Tutumlu Ferhat
Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden , parasını har vurup harman savunmuyor. "Hep indirimlerde alışverişe çıkıyorum. Sezonunda almıyorum" diyen ünlü sanatçı, ekledi: "İndirim zamanında bin 500 liralık malı, 300 liraya alabiliyorsun. Bu nasıl bir kazıktır, hiç anlamıyorum! Cimri değil ama tutumluyum."
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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