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Süper destek

Süper destek
Ressam 'un "Bi.Re.Y- Bir Resim Yap" projesi kapsamında iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri 'Kelebek Çocuklar'a destek olmak amacıyla fırçayı ellerine aldılar. Ajda Pekkan'ın da olduğu ünlülerin yaptığı resimler, 23 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda satılacak. Gelirin tamamı ise bağışlanacak.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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