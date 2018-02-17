;
Yol Durumu
  1. Patron Rafet
  2. 48'lik Serdar çocuk oldu!

Sportif selfie

Sportif selfie
Serenay Sarıkaya, dün paylaştığı bu selfie ile yine güzelliğini gözler önüne serdi.


Spor kıyafetleriyle çekilen bu karesini instagram'da paylaşan güzel oyuncuya, "Serenay, özgüvenini ve doğal güzelliğini yine konuşturdu" yorumu yağdı.
Etiketler:
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar