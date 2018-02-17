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Şok iddia

Şok iddia
Genç model Miranda Vee, geçtiğimiz Mart'ta Bella ile Gigi Hadid'in 69 yaşındaki babası Mohamed Hadid'e tecavüz suçuyla dava açmıştı. Filistin asıllı işadamı hakkındaki iddialarının arkasında duran 23 yaşındaki model, "Beni kandırmak için kızlarını kullandı" dedi.


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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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