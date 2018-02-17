Parti kızı Aleyna

Son dönemin en başarılı genç yıldızlarından Aleyna Tilki, 18. yaşını dev bir partiyle kutlayacak. Güzel şarkıcının yaş günü partisi, 31 Mart Cumartesi BostancıGösteri Merkezi'nin yanıbaşındakilunaparkta başlayacak. Eğlenceye saat15:00 itibariyle start verilecek. Eğlence, Aleyna Tilki'nin Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserle devam edecek. Bir süredir Amerika'da olan genç şarkıcı konser performansı için Los Angeles'ta dans dersleri almaya devam ediyor. Doğum günü partisi için de yaklaşık120 kişilik bir ekip çalışıyor.
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bundan sonra gece hayatına hızlı bir şekilde giriş yapacaktır.
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