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Parti kızı Aleyna

, 18. yaşını dev bir partiyle kutlayacak. 31 Mart’ta lunaparkta başlayacak eğlence, genç şarkıcının konseriyle devam edecek

Parti kızı Aleyna
Son dönemin en başarılı genç yıldızlarından Aleyna Tilki, 18. yaşını dev bir partiyle kutlayacak. Güzel şarkıcının yaş günü partisi, 31 Mart Cumartesi Bostancı Gösteri Merkezi'nin yanıbaşındaki lunaparkta başlayacak. Eğlenceye saat 15:00 itibariyle start verilecek.
Eğlence, 'nin Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserle devam edecek. Bir süredir Amerika'da olan genç şarkıcı konser performansı için Los Angeles'ta dans dersleri almaya devam ediyor. Doğum günü partisi için de yaklaşık 120 kişilik bir ekip çalışıyor.
Etiketler:
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

bundan sonra gece hayatına hızlı bir şekilde giriş yapacaktır.

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cevapla 17.02.2018 12:30
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