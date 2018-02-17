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Koş koş

Koş Gülşen koş
Oğlu Azur'u kucağına aldıktan çok kısa bir süre sonra eski formuna kavuşan Gülşen, tedbiri elden bırakmıyor. Önceki gün Bebek'te yürüyüş yapan ünlü şarkıcı, yakın dostu Tarkan'ın verdiği bebek haberiyle ilgili de konuştu: "Şu anda bebek için isim arayışına girdiler. Ama bebeğin cinsiyeti gizli."


Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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