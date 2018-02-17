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Gözler onlarda

Gözler onlarda
Son dönemin en popüler çiftlerinden Büşra Develi ile Burak Deniz, önceki akşamki bir törene şıklıklarıyla damga vurdu. Birçok markanın reklam filminde birlikte oynatmak için peşinden koştuğu çift, "Böyle projeler geliyor ama seçici davranıyoruz" dedi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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