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Geri sayımda

Geri sayımda
Haziran 2014'te Volkan Bahçekapılı ile evlenen Buse Terim, Ekim 2016'da kızı Nil'i dünyaya getirmişti. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan moda yazarı, şöyle dedi: "Çok şükür bebeğim ve benim sağlığımda her şey yolunda. Heyecanla doğumu bekliyoruz."
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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