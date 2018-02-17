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Dikkat Eliz geliyor

Dikkat Eliz geliyor
Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, yine farkını konuşturdu. Önceki akşam Bebek'te bu cesur kıyafetiyle dolaşan Sakuçoğlu, "Üşümüyor musunuz?" diyen gazetecilere "Donuyorum" yanıtı verdi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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