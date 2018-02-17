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Dersimiz Türkçe

Dersimiz Türkçe
Yunan sevgilisi ile evlenmek için gün sayan , önceki gün aşkıyla bir davete katıldı. Şıklıklarıyla dikkat çeken ikiliden Hakkı, "Hara henüz Türkçe'yi öğrenmedi ama Zamanla öğrenir umarım. Zaten ders de almak istiyor" dedi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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