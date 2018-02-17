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Bakü yahşi görecek

Bakü yahşi görecek
Her yıl Antalya'yı yakıp geçen Dosso Dossi Fashion Show, ülke dışına açılıyor. Bu kez Türkiye'nin en ünlü mankenlerini kadrosuna dahil eden Dosso Dossi Fashion Show, 1 ile 3 Mart tarihleri arasında Bakü'de büyük bir şova imza atacak. Azerbaycan'daki defilede Çağla Şıkel de podyumda olacak.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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