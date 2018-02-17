Aşka geldiler

Oyuncu eşi Merve Boluğur'danEylül 2017'de boşanan MuratDalkılıç, yaklaşık 1 ay önceaşk yaşamaya başladığı Hande Erçelile ilk kez görüntülendi. Dalkılıç ilegüzel oyuncu, önceki akşam OrtaköyCapricorn Balık'ta yemek yedi. Mekanaayrı ayrı gelen sevgililer, yaklaşık 5 saatkaldıkları mekanda dostlarıyla keyiflivakit geçirdiler. Yakın arkadaş çevresine"Hande'ye çok aşığım" dediği sevgilisiErçel'in üzerine titreyen ünlü popçunun,Hande Erçel'e elleri ile yemekyedirmesi de dikkatlerden kaçmadı.
MORAL TATİLİNE GÖTÜRDÜ Yemek sonu mekan kapısına çıkanErçel, görevlilere gazeteci olup olmadığısordu. Basın mensuplarının kendilerinibeklediğini öğrenen çiçeği burnundaçift, kaçamayacaklarını anlayıncadışarıya yan yana çıkarak birlikteilk görüntülerini verdi. İkilinin keyiflihalleri de gözlerden kaçmadı. Bu aradaMurat Dalkılıç'ın dizisi erken final yaptığıiçin morali bozuk olan Hande Erçeliçin Amsterdam'da tatil planı yaptığıve genç çiftin dün birlikte Hollanda'yauçtuğu konuşuluyor.
Mekandan sevgilisi ve dostlarıyla çıkan Dalkılıç'ın bir arkadaşının koluna girerek yürüdüğü görüldü.
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