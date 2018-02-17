;
Yol Durumu
  1. Suçüstü yakalandı!
  2. Kabinde nikah var

Aşka geldiler

Merve Boluğur’dan boşandıktan 3 ay sonra gönlünü ’e kaptıran , önceki akşam kural bozdu. Popçu, gazetecilerle köşe kapmaca oynamayı bıraktı ve aşkıyla görüntü verdi.

Aşka geldiler
Oyuncu eşi Merve Boluğur'dan Eylül 2017'de boşanan Murat Dalkılıç, yaklaşık 1 ay önce aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel ile ilk kez görüntülendi. Dalkılıç ile güzel oyuncu, önceki akşam Ortaköy Capricorn Balık'ta yemek yedi. Mekana ayrı ayrı gelen sevgililer, yaklaşık 5 saat kaldıkları mekanda dostlarıyla keyifli vakit geçirdiler. Yakın arkadaş çevresine "Hande'ye çok aşığım" dediği sevgilisi Erçel'in üzerine titreyen ünlü popçunun, 'e elleri ile yemek yedirmesi de dikkatlerden kaçmadı.


MORAL TATİLİNE GÖTÜRDÜ
Yemek sonu mekan kapısına çıkan Erçel, görevlilere gazeteci olup olmadığı sordu. Basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenen çiçeği burnunda çift, kaçamayacaklarını anlayınca dışarıya yan yana çıkarak birlikte ilk görüntülerini verdi. İkilinin keyifli halleri de gözlerden kaçmadı. Bu arada 'ın dizisi erken final yaptığı için morali bozuk olan Hande Erçel için Amsterdam'da tatil planı yaptığı ve genç çiftin dün birlikte Hollanda'ya uçtuğu konuşuluyor.


Mekandan sevgilisi ve dostlarıyla çıkan Dalkılıç'ın bir arkadaşının koluna girerek yürüdüğü görüldü.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar