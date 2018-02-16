Yıldırım çarptı!

; 20 / 11 14 / 9 12 / 2 5 / -7 12 / 2 14 / 3 13 / 3 22 / 11 1 / -13 15 / 8 18 / 7 10 / 4 10 / 4 12 / 3 9 / -3 8 / 5 13 / 4 6 / -1 8 / 1 15 / 3 11 / 5 10 / 5 12 / 4 12 / 3 16 / 5 11 / 5 10 / 7 11 / 2 14 / 2 12 / 2 5 / -5 7 / 3 12 / 6 11 / 6 12 / 0 6 / 0 14 / 9 14 / 1 14 / 1 9 / 6 16 / 8 14 / 6 12 / 3 12 / 2 5 / -8 10 / -1 12 / 1 12 / 2 11 / 1 12 / 2 13 / 9 10 / 7 13 / 3 10 / 2 13 / 4 14 / 6 11 / 7 18 / 13 17 / 4 11 / 3 10 / 2 12 / 2 11 / 7 17 / 9 13 / 6 9 / 7 11 / 8 12 / 6 11 / 7 12 / 0 15 / 8 11 / 6 9 / 5 14 / 6 12 / 8 14 / 3 13 / 2 8 / -1 10 / 7 10 / 0 9 / 6 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, 14 Şubat'ta romantik bir paylaşıma imza attı. Yıldırım, Faslı eşi İmane Elbani'ye "Sevdiğinizle her anınız sevgi dolu geçsin. Hayatımın aşkı…" diye seslendi. Eşi için "Onun aşkı bana Tanrı'dan bir hediye" diyen Elbani'ye ise "Murat Yıldırım'ın aşkı onu çarptı" yorumları yapıldı.
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