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Yıldırım çarptı!

Yıldırım çarptı!
ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, 14 Şubat'ta romantik bir paylaşıma imza attı. Yıldırım, Faslı eşi İmane Elbani'ye "Sevdiğinizle her anınız sevgi dolu geçsin. Hayatımın aşkı…" diye seslendi. Eşi için "Onun aşkı bana Tanrı'dan bir hediye" diyen Elbani'ye ise "Murat Yıldırım'ın aşkı onu çarptı" yorumları yapıldı.
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