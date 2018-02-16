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Sahada aşk var

’den eşi ’ya 14 Şubat sürprizi... Daha önce Ovalı’nın adını krampon ile tozluğuna yazdıran Beşiktaşlı yıldız, yeni giydiği kramponlarına da ‘Şükom88’ yazarak aşkını yeşil sahaya taşımış oldu...

Sahada aşk var
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'ya yaptığı jestlerin ardı arkası kesilmiyor. İnter'den Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde sevgilisi olan Ovalı'nın adını kramponuna yazdıran ünlü futbolcu, güzel oyuncuya olan aşkını yine yeşil sahalara taşıdı.


EŞİNİN YÜZÜ KOLUNDA...
Daha önce eşinin dövmesini koluna portre yaptıran Erkin, maçlarda kullandığı dizliğine de geçtiğimiz günlerde Ovalı'nın resmini çizdirmişti. 'nde de eşine jest yapmaktan geri kalmayan ünlü futbolcu, instagram'da yaptığı paylaşımla bir kez daha romantikliğini konuşturdu. Erkin, geçtiğimiz yıl Roma'da nikah masasına oturduğu 'nın adını kramponuna yazdırdı.


ASENA'YA DA YAPMIŞTI!
Bunu instagram'da paylaşan yıldız futbolcunun kramponunda 'Şükom88' yazıyordu. Eşine 'Şükom' diye hitap eden Erkin'in forma numarası olan 88'i de ihmal etmemesi "Caner'in kalbi, Şükran Ovalı ile Beşiktaş için atıyor" dedirtti. Bu arada Erkin, güzel eşine yaptığı jesti daha önce eski eşi Asena Atalay'a da yapmıştı. Ünlü futbolcu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde evli olduğu Atalay'ın adını kramponlarına yazdırmıştı.
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