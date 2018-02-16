Muslera’dan güzel hareket

; 20 / 11 14 / 9 12 / 2 5 / -7 12 / 2 14 / 3 13 / 3 22 / 11 1 / -13 15 / 8 18 / 7 10 / 4 10 / 4 12 / 3 9 / -3 8 / 5 13 / 4 6 / -1 8 / 1 15 / 3 11 / 5 10 / 5 12 / 4 12 / 3 16 / 5 11 / 5 10 / 7 11 / 2 14 / 2 12 / 2 5 / -5 7 / 3 12 / 6 11 / 6 12 / 0 6 / 0 14 / 9 14 / 1 14 / 1 9 / 6 16 / 8 14 / 6 12 / 3 12 / 2 5 / -8 10 / -1 12 / 1 12 / 2 11 / 1 12 / 2 13 / 9 10 / 7 13 / 3 10 / 2 13 / 4 14 / 6 11 / 7 18 / 13 17 / 4 11 / 3 10 / 2 12 / 2 11 / 7 17 / 9 13 / 6 9 / 7 11 / 8 12 / 6 11 / 7 12 / 0 15 / 8 11 / 6 9 / 5 14 / 6 12 / 8 14 / 3 13 / 2 8 / -1 10 / 7 10 / 0 9 / 6 Kasım 2017'de dünyaya gelen oğulları Kailash ile mutlulukları perçinlenen Fernando Muslera ile eşi Patricia olay yarattı. Galatasaraylı yıldız kalecinin eşi, 14 Şubat için bu kareyi paylaştı.
Güzel eşiyle birlikte yoga yapan Muslera'nın Patricia'yı ayaklarının üzerinde tutması ve sportif yengenin bu sırada dengede durabilmesi, Galatasaraylılar'dan övgü aldı.
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