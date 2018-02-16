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Kaynana beğendi

Kaynana beğendi
İdo'yla yaklaşık 1 aydır birlikte olan Yasemin Şefkatli, 14 Şubat paylaşımıyla sevgilisine ilan-ı aşk etti.


Güzel modelin "Bana o güzel kalbini sunduğun için teşekkür ederim" diyerek paylaştığı kareyi, 'nun annesi Derya Tuna da beğendi.
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