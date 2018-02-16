İkiz bebek sevinci

Takvim'in ikiz bebek beklediğini duyurduğu DoğaRutkay, haberimizle ilgili sessizliğini bozdu. Hamileliğiyle ilgili konuşmayan oyuncu, dün eşi KerimcanKamal'la verdiği poza şu notu düşüp ikiz annesi olacağını doğruladı:
"Doğrudurefendim, bufotoğrafta bizdört kişiyiz.Büyük büyükanneannemlergibi ben de çiftebebek mutluluğuyaşıyorum." Çiftin bebeklerinden biri kız diğeri ise erkek…
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