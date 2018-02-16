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İkiz bebek sevinci

İkiz bebek sevinci
Takvim'in ikiz bebek beklediğini duyurduğu Doğa Rutkay, haberimizle ilgili sessizliğini bozdu. Hamileliğiyle ilgili konuşmayan oyuncu, dün eşi Kerimcan Kamal'la verdiği poza şu notu düşüp ikiz annesi olacağını doğruladı:


"Doğrudur efendim, bu fotoğrafta biz dört kişiyiz. Büyük büyük anneannemler gibi ben de çifte bebek mutluluğu yaşıyorum." Çiftin bebeklerinden biri kız diğeri ise erkek…
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