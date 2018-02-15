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Yüzünü sakın göstermeyin!

Yüzünü sakın göstermeyin!
Hollywood'un en yakışıklı aktörlerinden Tom Hardy, önceki gün eşi Charlotte Riley ile Londra'da görüntülendi.


4 yıllık eşinden 1 buçuk yıl önce bebek sahibi olan yakışıklı aktör, pusetinde gezdirdiği çocuğunun yüzünün gizlenmesi için gazetecilerden ricada bulundu...
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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