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Yüzü gülüyor

Yüzü gülüyor
İlişkilerini gözden uzak yaşayan İpek Açar'la nişanlısı Alper Kömürcü, Sevgililer Günü'nde aşka geldi. 22 yıl aynı yastığa baş koyduğu Kayahan'ın 2015'te ölümüyle sarsılan Açar'ın yüzünü müzisyen Kömürcü güldürmeyi başarmıştı. Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan ikili, dün "Bize her gün Sevgililer Günü' diyerek bu kareyi paylaştı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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