Yüzü gülüyor

; 20 / 10 13 / 7 10 / 0 2 / -6 14 / 2 16 / 5 11 / 1 19 / 12 3 / -7 15 / 2 15 / 7 12 / 2 13 / 2 14 / 0 8 / 0 11 / 3 9 / 1 5 / -2 11 / -1 9 / 0 15 / 6 12 / 6 10 / 0 11 / 0 15 / 6 13 / 3 13 / 2 10 / 1 12 / 0 10 / 0 2 / -4 11 / 1 14 / 5 14 / 9 11 / 1 8 / -2 18 / 8 14 / 4 8 / 0 11 / 7 14 / 8 13 / 5 10 / 1 12 / 2 2 / -5 8 / -1 13 / 0 12 / 1 11 / 0 13 / 0 15 / 8 14 / 6 14 / 3 10 / 0 12 / 3 14 / 6 12 / 6 20 / 11 10 / -1 11 / 2 12 / 1 12 / 8 19 / 8 16 / 7 15 / 3 14 / 10 11 / 4 12 / 6 10 / -1 16 / 7 11 / 5 10 / 4 16 / 5 14 / 8 11 / 1 9 / 1 6 / -2 15 / 5 9 / -1 13 / 6 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak İlişkilerini gözden uzak yaşayan İpek Açar'la nişanlısı Alper Kömürcü, Sevgililer Günü'nde aşka geldi. 22 yıl aynı yastığa baş koyduğu Kayahan'ın 2015'te ölümüyle sarsılan Açar'ın yüzünü müzisyen Kömürcü güldürmeyi başarmıştı. Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan ikili, dün "Bize her gün Sevgililer Günü' diyerek bu kareyi paylaştı.
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