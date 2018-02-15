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Sevgililerimden yana şanslıyım

Sevgililerimden yana şanslıyım
Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, Sevgililer Günü'nü en büyük aşkları olan oğulları Azur Benan'la kutladı. Eşine kırmızı güller gönderen Çolakoğlu, daha sonra da ailesinin fotoğrafını "Sevgililerimden yana çok şanslıyım" notuyla paylaştı.


Ünlü çiftin hayranları da bu kareye "Maşallah" yorumları yağdırdı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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