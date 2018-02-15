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Şarkısı aşık etti

Şarkısı aşık etti
İrem Derici'nin merakla beklenen şarkısı 'Hadi Gel' Sevgililer Günü'nde müzikseverlerle buluştu. Derici'nin sözü ve müziği Murat Kaynak'a, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkısının klibini ise Umut Eker çekti. Popçunun hamile bir kadını canlandırdığı klip çok beğenildi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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