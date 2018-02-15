'Şahan'e jest

'Kayhan' ile gişede hüsrana uğrayan ŞahanGökbakar'ın yüzünü eşi güldürdü. Komedyen, sabah banyo aynasında Selin Hanım'ın kırmızıkağıtlardan yaptığıkalbi gördü. Şahan da Selin Hanım'a instagram'da ilan-ı aşk etti:
"Hayatbir boyamakitabı sevgilim.Sen benimkitabımdakisiyah beyazpalyaçoyu o kadargüzel renklere boyadınki. Yanına da iki güzelçocuk ve yuva çizdin.Aşkımızı aile, tümbenleri biz yaptın."
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