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'Şahan'e jest

Şahane jest
'Kayhan' ile gişede hüsrana uğrayan Şahan Gökbakar'ın yüzünü eşi güldürdü. Komedyen, sabah banyo aynasında Selin Hanım'ın kırmızı kağıtlardan yaptığı kalbi gördü. Şahan da Selin Hanım'a instagram'da ilan-ı aşk etti:


"Hayat bir boyama kitabı sevgilim. Sen benim kitabımdaki siyah beyaz palyaçoyu o kadar güzel renklere boyadın ki. Yanına da iki güzel çocuk ve yuva çizdin. Aşkımızı aile, tüm benleri biz yaptın."
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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