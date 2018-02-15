Romeo ve Juliet
Amine Gülşe ile Mesut Özil, 14 Şubat’ı ayrı geçirse de aşkın doruğuna çıktı. Güzel oyuncu, İngiltere’deki nişanlısına 135 bin TL’lik kol saati gönderdi. Yıldız oyuncu da aşkına güllü jest yaptı...
AMİNE'DEN JEST SAATİ
"Sevgililer Günü'nde Antalya'da olacağım için Mesut'un hediyesini oradan göndereceğim" diyen oyuncu, nişanlısı için kesenin ağzını açtı. Gülşe, saatlere düşkün olan aşkına 36 bin dolar (yaklaşık 135 bin TL) değerinde Hublot marka kol saati aldı. Aşkıyla Sevgililer Günü'nü ayrı kutlayan Gülşe, 14 Şubat sabahı Özil'in gönderdiği güllerle mutluluktan havalara uçtu.
Güzel oyuncu, sevgilisinden gelen kırmızı güllerle kalp şeklindeki balonları instagram'da paylaştı. ikili için sosyal medyada "Modern Romeo ile Juliet" benzetmeleri yapıldı.
Özil de bu paylaşımıyla Gülşe'ye aşkını yine ilan etti.
Etiketler: mesut özil , Amine Gülşe
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.