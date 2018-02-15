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Romeo ve Juliet

ile , 14 Şubat’ı ayrı geçirse de aşkın doruğuna çıktı. Güzel oyuncu, İngiltere’deki nişanlısına 135 bin TL’lik kol saati gönderdi. Yıldız oyuncu da aşkına güllü jest yaptı...

Romeo ve Juliet
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, jest konusunda aşkından geri kalmadı. Geçtiğimiz günlerde aşkı için Four Seasons Hotel'in geceliği 100 bin TL'lik kral dairesini tutan ünlü futbolcu, maçları dolayısıyla İngiltere'ye dönmüştü. 14 Şubat'ta aşkından ayrı kalan Gülşe, uzakta olan Özil'in Sevgililer Günü'nü kutlamayı ihmal etmedi.


AMİNE'DEN JEST SAATİ
"Sevgililer Günü'nde Antalya'da olacağım için Mesut'un hediyesini oradan göndereceğim" diyen oyuncu, nişanlısı için kesenin ağzını açtı. Gülşe, saatlere düşkün olan aşkına 36 bin dolar (yaklaşık 135 bin TL) değerinde Hublot marka kol saati aldı. Aşkıyla Sevgililer Günü'nü ayrı kutlayan Gülşe, 14 Şubat sabahı Özil'in gönderdiği güllerle mutluluktan havalara uçtu.


Güzel oyuncu, sevgilisinden gelen kırmızı güllerle kalp şeklindeki balonları instagram'da paylaştı. ikili için sosyal medyada "Modern Romeo ile Juliet" benzetmeleri yapıldı.


Özil de bu paylaşımıyla Gülşe'ye aşkını yine ilan etti.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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