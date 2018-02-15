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Milyonluk kazanç

Milyonluk kazanç
Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç'in bir inşaat firmasıyla 10 yıldır devam eden tazminat davası dün sonuçlandı. İkilinin yıllar önce birlikte rol aldığı 'Binbir Gece' dizisinin final bölümünün kendi inşa ettikleri villa sitesinde çekileceğini duyuran firma, afişte ise ünlü çiftin fotoğraflarını izinsiz kullanmıştı.
Mahkeme, davalı inşaat şirketinin 'e 450 bin lira maddi, 50 bin lira manevi; 'e de 450 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon TL ödemesine karar verdi. İkili, izinsiz kullanılan fotoğraflarıyla servet kazandı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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