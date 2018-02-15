Milyonluk kazanç

Bergüzar Korel ile eşi HalitErgenç'in bir inşaat firmasıyla 10yıldır devam eden tazminat davası dünsonuçlandı. İkilinin yıllar önce birlikterol aldığı 'Binbir Gece' dizisinin finalbölümünün kendi inşa ettikleri villasitesinde çekileceğini duyuran firma,afişte ise ünlü çiftin fotoğraflarınıizinsiz kullanmıştı. Mahkeme, davalı inşaat şirketininBergüzar Korel'e 450 bin lira maddi,50 bin lira manevi; Halit Ergenç'ede 450 bin lira maddi ve 50 bin liramanevi olmak üzere toplam 1 milyonTL ödemesine karar verdi. İkili, izinsizkullanılan fotoğraflarıyla servet kazandı.
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