Kaya'yı 'Sevin'dirdi

; 20 / 10 13 / 7 10 / 0 2 / -6 14 / 2 16 / 5 11 / 1 19 / 12 3 / -7 15 / 2 15 / 7 12 / 2 13 / 2 14 / 0 8 / 0 11 / 3 9 / 1 5 / -2 11 / -1 9 / 0 15 / 6 12 / 6 10 / 0 11 / 0 15 / 6 13 / 3 13 / 2 10 / 1 12 / 0 10 / 0 2 / -4 11 / 1 14 / 5 14 / 9 11 / 1 8 / -2 18 / 8 14 / 4 8 / 0 11 / 7 14 / 8 13 / 5 10 / 1 12 / 2 2 / -5 8 / -1 13 / 0 12 / 1 11 / 0 13 / 0 15 / 8 14 / 6 14 / 3 10 / 0 12 / 3 14 / 6 12 / 6 20 / 11 10 / -1 11 / 2 12 / 1 12 / 8 19 / 8 16 / 7 15 / 3 14 / 10 11 / 4 12 / 6 10 / -1 16 / 7 11 / 5 10 / 4 16 / 5 14 / 8 11 / 1 9 / 1 6 / -2 15 / 5 9 / -1 13 / 6 Bir dönem çapkınlıklarıyla gündem olan Kaya Çilingiroğlu'nun 1 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Seda Sevin de 14 Şubat paylaşımı yapan isimler arasındaydı.
33 yaşındaki oyuncu, dün Çilingiroğlu'yla fotoğrafını paylaşıp 53 yaşındaki aşkına "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun sevgilim" diye seslendi...
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