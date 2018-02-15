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Kaya'yı 'Sevin'dirdi

Kayayı Sevindirdi
Bir dönem çapkınlıklarıyla gündem olan Kaya Çilingiroğlu'nun 1 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Seda Sevin de 14 Şubat paylaşımı yapan isimler arasındaydı.


33 yaşındaki oyuncu, dün Çilingiroğlu'yla fotoğrafını paylaşıp 53 yaşındaki aşkına "Sevgililer Günü'müz kutlu olsun sevgilim" diye seslendi...
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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