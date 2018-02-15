Cami ziyareti

19 Mayıs 2018'de Windsor Sarayı'ndaki düğünle evlenecek olan Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle, yine manşet oldu. Meghan'ın Grenfell Tower yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını görmek için Londra'daki Al Manaar Camii'ne gittiği ortaya çıktı. Meghan Markle'ın tam 4 kez gerçekleştirdiği ziyarette gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Başarılı oyuncu Meghan, Harry'siz özel toplantılar yaparken Grenfell Tower'da hayatını kaybeden 71 kişinin tüm yakınlarıyla görüşmek istemesi takdir topladı.
Meghan'ın bunu uzun süre gizli tutmayı başardığına da dikkat çekildi. Al Manaar Camii'nde Meghan'ı görmelerinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten bir kişi, "Artık o kalbimizinen özel yerinde olacak.Ziyaretiyle bizi çok mutluetti. Yardıma ihtiyacımızolup olmadığını sormasıçok içtendi. Her geldiğindebir önceki ziyaretindesöylediklerinin olması içinçalıştığını gördük. Kraliyetailesi çok özel bir üyekazanıyor" dedi.
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