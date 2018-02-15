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Cami ziyareti

’nin nişanlısı Markle’ın Grenfell Tower yangınında can verenlerin yakınlarını Al Manaar Camii’nde ziyaret ettiği ortaya çıktı

Cami ziyareti
19 Mayıs 2018'de Windsor Sarayı'ndaki düğünle evlenecek olan ve nişanlısı , yine manşet oldu. Meghan'ın Grenfell Tower yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını görmek için Londra'daki Al Manaar Camii'ne gittiği ortaya çıktı. Meghan Markle'ın tam 4 kez gerçekleştirdiği ziyarette gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Başarılı oyuncu Meghan, Harry'siz özel toplantılar yaparken Grenfell Tower'da hayatını kaybeden 71 kişinin tüm yakınlarıyla görüşmek istemesi takdir topladı.


Meghan'ın bunu uzun süre gizli tutmayı başardığına da dikkat çekildi. Al Manaar Camii'nde Meghan'ı görmelerinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten bir kişi, "Artık o kalbimizin en özel yerinde olacak. Ziyaretiyle bizi çok mutlu etti. Yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sorması çok içtendi. Her geldiğinde bir önceki ziyaretinde söylediklerinin olması için çalıştığını gördük. Kraliyet ailesi çok özel bir üye kazanıyor" dedi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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