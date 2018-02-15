14 Şubat’ta kötü sürpriz

Geçtiğimiz yıl Avustralya'da evlilik planları yaptığı işadamı Tolga Kumova ile ayrılan Tuğba Melis Türk, Sevgililer Günü'nde kötü bir sürprizle karşılaştı. Türk ile 2 yıllık ilişkisini bitiren genç işadamı, 14 Şubat'ta yenibir aşka yelken açtığının müjdesini verdi.
Amy Lee adındaki Avustralyalı bir hukuköğrenciyle aşk yaşamaya başlayan Kumova, ilişkisini instagram'da ilan etti. Yeni sevgilisiyle romantik pozlar veren işadamına, "Eski aşkıTuğba Melis Türk'e 14 Şubat sürprizi miyaptın?" şeklinde yorumlar geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.