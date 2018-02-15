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14 Şubat’ta kötü sürpriz

14 Şubat’ta kötü sürpriz
Geçtiğimiz yıl Avustralya'da evlilik planları yaptığı işadamı Tolga Kumova ile ayrılan Tuğba Melis Türk, Sevgililer Günü'nde kötü bir sürprizle karşılaştı. Türk ile 2 yıllık ilişkisini bitiren genç işadamı, 14 Şubat'ta yeni bir aşka yelken açtığının müjdesini verdi.


Amy Lee adındaki Avustralyalı bir hukuk öğrenciyle aşk yaşamaya başlayan Kumova, ilişkisini instagram'da ilan etti. Yeni sevgilisiyle romantik pozlar veren işadamına, "Eski aşkı Tuğba Melis Türk'e 14 Şubat sürprizi mi yaptın?" şeklinde yorumlar geldi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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