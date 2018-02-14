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Eliz ve şımarık

Eliz ve şımarık
Sosyal medyada renkli paylaşımlara imza atan Eliz Sakuçoğlu, önceki gün bunlara bir yenisini ekledi. Sevimli köpeği Şımarık ile selfie yapan güzel stil danışmanı, bu kareleri de takipçileriyle paylaştı.


Sakuçoğlu'nun pozları kadar stili de çok beğenildi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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