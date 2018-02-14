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Caner davasına sahip çıksın

mahkeme salonunu inletti

Caner davasına sahip çıksın
Son 1 yıldır birbirlerine açtıkları davalarla manşetlerden düşmeyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le eski eşi Asena Atalay, yine karşı karşıya geldi. Erkin'in, oğullarının velayetinin kendisine verilmesi için açtığı davanın ikinci duruşması dün 11. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Erkin'i bu kez avukatı temsil etti.


Erkin, 7 yaşındaki oğlunun velayetini almakta kararlı…

Atalay ile Erkin'in avukatı tartıştı. Atalay, eski eşi için "Çocuk davası bu. Para davası mı? Gelip çocuğuna sahip çıksın" diye bağırınca hakim, duruşmayı yarıda kesip salonu terk etti. Hakimin, "Sizi içeriye attırma yetkim var ama gestapo gibi yargılamayı yakıştıramıyorum" dediği öğrenildi.



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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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