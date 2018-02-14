Caner davasına sahip çıksın

Son 1 yıldır birbirlerine açtıkları davalarla manşetlerden düşmeyen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le eski eşi Asena Atalay, yine karşı karşıya geldi. Erkin'in, oğullarınınvelayetinin kendisine verilmesi için açtığı davanın ikinci duruşması dün11. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Erkin'i bu kez avukatı temsil etti.
Erkin, 7 yaşındaki oğlunun velayetini almakta kararlı…
Atalay ile Erkin'in avukatı tartıştı. Atalay, eski eşi için "Çocukdavası bu. Para davası mı? Gelipçocuğuna sahip çıksın" diye bağırınca hakim, duruşmayı yarıda kesip salonu terk etti. Hakimin, "Sizi içeriye attırma yetkim varama gestapo gibi yargılamayıyakıştıramıyorum" dediği öğrenildi.
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