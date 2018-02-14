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Ah o koala ben olsam!

Ah o koala ben olsam!
Canlandırdığı 'Thor' karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Chris Hemsworth, önceki gün doğup büyüdüğü Avustralya'da renkli anlar yaşadı. 'Kangaroo Island Wildlife Park'a giden yakışıklı oyuncu, kendisine sarılan sevimli bir koalayla böyle poz verdi.


Chris Hemsworth'un bu karesine kadın hayranları, "Keşke o koala ben olsaydım" esprileri yaptı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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