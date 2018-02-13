;
Yol Durumu
  1. Ah o koala ben olsam!
  2. Acar Hollywoodlu

Planları yok

Planları yok
Yağmur Tanrısevsin ile aşkı Oğuzhan Koç, önceki gün Zorlu AVM'deydi. El ele alışveriş yapan ikilinin keyfi yerindeydi. Çift, Sevgililer Günü'nde bir plan yapmadıklarını söyledi. 3 yıldır birlikte olan ikili, "14 Şubat'ta evlilik sürprizi olur mu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar