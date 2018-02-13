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Engin’in mutluluğu

Engin’in mutluluğu
İkinci kez annebaba olmaya hazırlanan Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Kız babası olacağı konuşulan oyuncu, "Tekrar baba olacağımı bilmek güzel duygu. Allah herkese nasip etsin'' diye konuştu.
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