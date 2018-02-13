;
Yol Durumu
  1. Acar Hollywoodlu
  2. Ödüllere doymuyor

Detaylar belli oldu

Detaylar belli oldu
Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğün törenleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. 19 Mayıs'taki tören, saat 13.00'te St. George's Chapel'de gerçekleşecek. Çift, at arabası üzerinde halkı selamlayacak. Etkinlikten sonra Galler Prensi'nin ailesi ve yakınları için özel bir resepsiyon organize edilecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar