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Atışma ve barışma

Atışma ve barışma
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift Büşra Develi ile Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı City's AVM'deydi. Birbirine çok yakıştırılan ikilinin hararetli bir şekilde tartışması dikkat çekti.


ATIŞMA

Ünlü çiftin tartışması kısa sürdü. İkili, daha sonra meraklı bakışlara aldırış etmeden öpüşüp kavgayı tatlıya bağladı. Deniz, aşkını sarıp sarmalayıp gönlünü aldı. Barışan ikili, daha sonra el ele mağazaları gezdi.


BARIŞMA
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