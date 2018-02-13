Atışma ve barışma

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift BüşraDeveli ile Burak Deniz, önceki gün Nişantaşı City'sAVM'deydi. Birbirine çok yakıştırılan ikilinin hararetli birşekilde tartışması dikkat çekti.
ATIŞMA
Ünlü çiftin tartışması kısa sürdü. İkili, daha sonrameraklı bakışlara aldırış etmeden öpüşüp kavgayı tatlıyabağladı. Deniz, aşkını sarıp sarmalayıp gönlünü aldı.Barışan ikili, daha sonra el ele mağazaları gezdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.