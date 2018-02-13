;
Yol Durumu
  1. Heyecan dorukta
  2. Junior Acar

‘Artık susun’

‘Artık susun’
Süper model Gigi Hadid, zayıfladığı için kendisini eleştirenlere sert çıktı. 17 yaşından beri 'haşimato' hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen 22 yaşındaki Hadid, "Kullandığım ilaçlar nedeniyle bedenimde değişiklikler oluyor. Bunu bildikleri halde beni halen eleştirenler artık susmalı" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar