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Acar Hollywoodlu

Hollywood’da birçok projede yer alan , son olarak ’li ‘Alaaddin’ filminin kadrosuna katıldı

Acar Hollywoodlu
Türk oyuncu Numan Acar'ın Hollywood'daki başarısı sürüyor. Bugüne kadar birçok dünyaca ünlü yapımda rol alan 44 yaşındaki oyuncu, son olarak Disney'in hazırladığı ve Guy Ritchie'nin yöneteceği 'Alaaddin' filminin kadrosuna dahil oldu. , filmin kötü karakteri Cafer'in sağ kolu Hakim'i oynayacak. kelkit doğumlu Numan Acar'ın rol alacağı 'Alaaddin' filminde Cin olarak Will Smith, Prenses Yasemin olarak Naomi Scott ve Alaaddin olarak da Mena Massoud rol alacak.


NUMAN ACAR

Senaryosu John August tarafından yazılan filmin hikayesi, 1992 yapımı klasik haline gelmiş animasyon filmine dayanıyor. Film, 24 Mayıs 2019'da tüm dünyada vizyona girecek.
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