Acar Hollywoodlu

Türk oyuncu Numan Acar'ınHollywood'daki başarısı sürüyor. Bugünekadar birçok dünyaca ünlü yapımda rol alan44 yaşındaki oyuncu, son olarak Disney'inhazırladığı ve Guy Ritchie'nin yöneteceği'Alaaddin' filminin kadrosuna dahiloldu. Numan Acar, filmin kötü karakteriCafer'in sağ kolu Hakim'i oynayacak.kelkit doğumlu Numan Acar'ın rol alacağı'Alaaddin' filminde Cin olarak Will Smith,Prenses Yasemin olarak Naomi Scott veAlaaddin olarak da Mena Massoud rol alacak.
NUMAN ACAR
Senaryosu John August tarafından yazılan filminhikayesi, 1992 yapımı klasik haline gelmişanimasyon filmine dayanıyor. Film, 24 Mayıs2019'da tüm dünyada vizyona girecek.
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