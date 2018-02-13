45 dakika ter döktürdü

Beynine pıhtı atan Kadir İnanır, ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikeyi atlattı. Prof. Dr. Aydın’ın sanatçıyı 45 dakika süren çabanın ardından hastaneye getirmeye ikna ettiği ortaya çıktı
Yeşilçam'ınusta oyuncusu Kadirİnanır, "Selvi Boylum, Al Yazmalım"başta olmak üzere onlarca filmderol aldı. Adını sinema tarihine yazdı. Ancakbaşarılı oyuncudan gelen haber, sanat dünyasınısarstı! 69 yaşındaki aktör, Pazar sabahıevinde rahatsızlandı. Mutfakta yere düşensanatçının konuşması da bozulmaya başladı.17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural isesanatçının doktoru Prof. Dr. Yunus Aydın'ıaradı. Sanatçının evine giden Aydın, İnanır'ıuzun süren ikna çabalarının ardından hastaneyekaldırdı. Acıbadem Fulya Hastanesi'ndetedaviye alınan İnanır'ın beynine pıhtı attığısaptandı. Prof. Dr. Aydın ve ekibi, sanatçıyıameliyata aldı. Operasyonun ardından İnanır,'tedbir amaçlı' yoğun bakıma alındı. İnanır'ınhayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.İnanır'ı hastaneye getiren Prof. Dr. Aydın,şu açıklamaları yaptı: "Pazarsabahı JülideHanım aradı.İnanır'ınkonuşmasınınbozulduğunuve düşdüğünüsöyledi. Ambulansistedim.Ancak İnanırkabul etmeyinceevine gittim.45 dakika iknaetmekle uğraştık.Ve sonunda iknaettik ve hastaneyegeldik. Kadir Bey,1 hafta daha hastanedekalacak."
'ŞEHİT VAR MI'DİYE SORMUŞ Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Levent İnanır, dayısının iyi olduğunu ve kendisine "Bugün şehit var mı?" diye sorduğunu belirtti.
HAYAT ARKADAŞI Tiyatrocu Jülide Kural'ın mutfakta yere düşen sevgilisi Kadir İnanır'ı tutarak faciayı önlediği öğrenildi. Hastaneden bir an olsun ayrılmayan Kural, hastanenin kafesinde endişeli olarak beklerken objektifler tarafından görüntülendi.
KRAL SAĞLAM Oyuncu Kadir İnanır'ın 3-4 gün içinde yoğun bakımdan çıkacağı bildirildi. Sanatçının yakın dostları ise hastaneye akın etti. Mehmet Ali Erbil, Levent İnanır, Yılmaz Ulusoy ve Şenol Güneş gibi isimler, İnanır'ı hastanede ziyaret etti. İşadamı Ulusoy, "Durumu gayet iyi. Bilinci açık. Sohbet ettik. Kral sağlam" dedi.
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