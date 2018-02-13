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45 dakika ter döktürdü

Beynine pıhtı atan , ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikeyi atlattı. Prof. Dr. Aydın’ın sanatçıyı 45 dakika süren çabanın ardından hastaneye getirmeye ikna ettiği ortaya çıktı

45 dakika ter döktürdü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, "Selvi Boylum, Al Yazmalım" başta olmak üzere onlarca filmde rol aldı. Adını sinema tarihine yazdı. Ancak başarılı oyuncudan gelen haber, sanat dünyasını sarstı! 69 yaşındaki aktör, Pazar sabahı evinde rahatsızlandı. Mutfakta yere düşen sanatçının konuşması da bozulmaya başladı. 17 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ise sanatçının doktoru Prof. Dr. Yunus Aydın aradı. Sanatçının evine giden Aydın, İnanır'ı uzun süren ikna çabalarının ardından hastaneye kaldırdı. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın beynine pıhtı attığı saptandı. Prof. Dr. Aydın ve ekibi, sanatçıyı ameliyata aldı. Operasyonun ardından İnanır, 'tedbir amaçlı' yoğun bakıma alındı. İnanır'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. İnanır'ı hastaneye getiren Prof. Dr. Aydın, şu açıklamaları yaptı: "Pazar sabahı Jülide Hanım aradı. İnanır'ın konuşmasının bozulduğunu ve düşdüğünü söyledi. Ambulans istedim. Ancak İnanır kabul etmeyince evine gittim. 45 dakika ikna etmekle uğraştık. Ve sonunda ikna ettik ve hastaneye geldik. Kadir Bey, 1 hafta daha hastanede kalacak."

'ŞEHİT VAR MI' DİYE SORMUŞ
'ın yeğeni Levent İnanır, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Levent İnanır, dayısının iyi olduğunu ve kendisine "Bugün şehit var mı?" diye sorduğunu belirtti.


HAYAT ARKADAŞI
Tiyatrocu 'ın mutfakta yere düşen sevgilisi Kadir İnanır'ı tutarak faciayı önlediği öğrenildi. Hastaneden bir an olsun ayrılmayan Kural, hastanenin kafesinde endişeli olarak beklerken objektifler tarafından görüntülendi.

​KRAL SAĞLAM
Oyuncu Kadir İnanır'ın 3-4 gün içinde yoğun bakımdan çıkacağı bildirildi. Sanatçının yakın dostları ise hastaneye akın etti. Mehmet Ali Erbil, Levent İnanır, Yılmaz Ulusoy ve Şenol Güneş gibi isimler, İnanır'ı hastanede ziyaret etti. İşadamı Ulusoy, "Durumu gayet iyi. Bilinci açık. Sohbet ettik. Kral sağlam" dedi.
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