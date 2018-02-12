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Rumeli'nin en iyileri

240 Rumeli Balkan Derneği’nce yapılan oylama sonucu seçilen ‘Rumeli’nin En’leri 2017 Ödülleri’, önceki akşamki bir törenle sahiplerini buldu

Rumelinin en iyileri
Tek Rumeli TV tarafından düzenlenen "Rumeli'nin En'leri 2017" ödül töreni, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. 240 Rumeli Balkan Derneği'nce 19 kategoride yapılan oylama ile belirlenen ve Rumeli'ye en çok hizmet eden kişi, kurum ile kuruluşlar sırasıyla açıklandı. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, törende 'Yılın En İyi Gazetecisi' ödülüne layık görüldü.


YILIN OYUNCUSU FİLİZ AHMET

ATATÜRK'E DE ÖDÜL
'Yılın Bakanı' seçilen eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, kendisinin de Rumeli çocuğu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bize bu genç cumhuriyeti miras olarak bırakan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum." Bu arada "En iyi Rumelili" ödülüne Mustafa Kemal Atatürk layık görüldü. Gecede ödül alanlar arasında, Milletvekilleri Hüseyin Bürge ve Saffet Sancaklı ile birlikte Halit Eren, Serdar çam, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tamer Türker, Arif Şentürk, Havva Karakaş, Hasan Akgün de vardı. Tören, Balkan Folklor Ekibi'nin sergilediği gösteri ve çeşitli sanatçıların verdiği konserlerle son buldu.


YILIN SANATÇISI SUZAN KARDEŞ


YILIN YAZARI AYŞE KULİN


EN İYİ İŞ ADAMI MUHARREM ÇİLEK


GECEYE ÜNLÜLER KATILDI
Rumeli'nin En'leri gecesine, sanatçılar, bakanlar, bürokratlar, işadamları, dernekler, STK'lar ve basın mensupları katıldı. Yılın işadamı seçilen Muharrem Çilek'e ödülünü, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar verdi. Balkan Çelik Dövme'nin sahibi Rumeli'li işadamı Faruk Balkan da gecenin şeref konukları arasındaydı.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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