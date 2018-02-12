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Romantik konser

Romantik konser
, 14 Şubat'ta TİM Show Center'da vereceği konser için "14 Şubat'ta kalplerimiz, sevgiyle müziği pekiştirecek" dedi.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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