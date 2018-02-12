Hande iyice gerildi

; 18 / 7 13 / 7 9 / 0 3 / -3 10 / 0 10 / 5 8 / 1 20 / 10 2 / -5 7 / 6 16 / 6 11 / 4 8 / 4 12 / 4 4 / -1 7 / 3 9 / 4 3 / 0 7 / 0 12 / -1 10 / 4 12 / 3 9 / -1 8 / 2 13 / 3 10 / 4 10 / 4 11 / -1 13 / 0 7 / 2 3 / -3 9 / 2 13 / 4 10 / 8 8 / 3 3 / 1 14 / 8 14 / 1 10 / -2 10 / 3 15 / 7 12 / 5 8 / 3 12 / 1 3 / -4 6 / 0 9 / 1 10 / 2 9 / 0 11 / 2 13 / 7 11 / 5 11 / 2 8 / 0 11 / 2 14 / 5 9 / 5 17 / 10 13 / 2 8 / 2 8 / 2 10 / 0 10 / 8 16 / 8 10 / 8 11 / 5 10 / 7 9 / 5 9 / 6 9 / 2 14 / 7 7 / 5 9 / 3 9 / 5 10 / 8 8 / 2 9 / 1 6 / 1 10 / 5 7 / 1 8 / 5 Yaptırdığı estetik ameliyatlarla adından söz ettiren Hande Acar, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Acar'ın yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı. Dudaklarına dolgu yaptıran Acar'ın yüzünü gerdirdiği iddia edildi. Bu arada Acar, "Dudaklarım dışında hiçbir yerimde estetik yok" demişti.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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