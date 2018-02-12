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Engin dörtnala

Engin dörtnala
Sosyal medyayı çok fazla kullanmayan Engin Öztürk, önceki günkü paylaşımıyla kural bozdu. At çiftliğine giden yakışıklı oyuncu, bir atı severken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.


Oyuncunun bu karesi "Yeni proje hazırlığı mı?" dedirtti.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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